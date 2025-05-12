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ABD-Çin uzlaşması kripto para piyasalarını ateşledi

ABD-Çin uzlaşması kripto para piyasalarını ateşledi
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Kripto para dünyasının tanınan figürlerinden Arthur Hayes, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalmasıyla kripto yatırımcılarına "her şeyi alın" çağrısı yaptı. Cenevre'deki müzakerelerde tarifelerin dramatik düşüşü, Bitcoin'i 104.000 doların üzerine taşırken Ethereum oynaklığı dört yıllık zirveye ulaştı. Uzmanlar dijital varlıklar için güçlü yükseliş sinyalleri veriyor.

Küresel ticaret uzlaşması kripto para piyasalarında güçlü bir risk iştahı yarattı. ABD ve Çin'in karşılıklı tarife indirimleri, kripto para yatırımcıları için olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Sektör uzmanları, makroekonomik iyileşmenin 2025 boyunca süreceğini belirtiyor.

Uzmanlar 2025 İçin İyimser Tahminler Paylaşıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) son açıklamaları, bankaların müşterileri adına kripto para alıp satabileceğini ve üçüncü taraf saklama hizmetleri sunabileceğini ortaya koydu. Bu gelişme, kurumsal ilginin artmasına zemin hazırlıyor.

Kripto araştırma kuruluşu Derive araştırma başkanı Dr. Sean Dawson, Ethereum'un fiyat hareketlerinde patlayıcı bir dönem beklendiğini vurguladı. Yedi günlük oynaklık verileri, ETH için yüzde 90'a yakın seviyeleri gösterirken, Bitcoin'de bu oran yüzde 42'de seyrediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri, ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle birlikte yüzde 1 artış kaydetti. XRP ve ADA gibi alternatif kripto paralar yeşilde işlem görürken, GMCI 30 Endeksi yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

CoinPanel'den Dr. Kirill Kretov, düşük tarifelerin enflasyon baskılarını azalttığını ve küresel likidite koşullarını iyileştirdiğini belirtti. Bu faktörlerin her ikisinin de Bitcoin ve diğer kripto paralar için tipik olarak yükseliş olduğunu vurguladı.

Analistler, Bitcoin için 2025'te 150.000 dolar hedefinin gerçekçi olduğunu, hatta 200.000 doların bile imkansız olmadığını öne sürüyor. Ethereum için ise 4.000 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi ve Bitcoin'e karşı güçlü performans göstermesi bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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