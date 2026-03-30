ABD Bitcoin ETF'lerinde haftalık 296 milyon dolar net çıkış

ABD'deki spot Bitcoin (BTC) borsasında işlem gören fonlar geçen hafta 296 milyon dolar net çıkışla son dönemin pozitif seyrini kesti. Küresel kripto para yatırım ürünlerinden 414 milyon dolarlık net çekim gerçekleşerek beş haftanın ilk çıkış haftası tamamlandı.

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill haftalık raporunda çıkışları ABD-İran çatışmasının uzamasına ve enflasyon kaynaklı yükselen faiz baskısına bağladı. Haziran FOMC toplantısına yönelik piyasa beklentileri de faiz indiriminden artış yönüne döndü.

Fon izleme verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlıkları, 23 Mart zirvesi olan 91,7 milyar dolardan haftanın kapanışında 84,8 milyar dolara geriledi. Düşüş yüzde 7,5'e karşılık geliyor.

Küresel fonların yönetim altındaki toplam varlıkları 129 milyar dolara indi. Bu seviye şubat başı değerleriyle ve Trump'ın tarife politikasının ilk aşamasına denk gelen Nisan 2025 rakamlarıyla örtüşüyor.

Bölgesel tabloda negatif baskı ağırlıklı olarak ABD'den kaynaklandı. ABD merkezli fonlar 445 milyon dolar net çıkışla öne çıkarken Almanya ve Kanada'daki fonlar sırasıyla 21,2 milyon ve 15,9 milyon dolarlık net girişle ayrıştı. İsviçre'deki çıkış 4 milyon dolar oldu.

ETHEREUM EN BÜYÜK KÜRESEL ÇEKİMİ YAŞADI

Varlık sınıfları arasında haftanın en sert çekimini Ethereum (ETH) yatırım fonları yaşadı. Küresel Ethereum fonlarından 222 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Bu hareket yıl başından bu yana birikimli net çıkışı 273 milyon dolara taşıdı ve Ethereum'u başlıca dijital varlıklar arasında yıllık bazda en zayıf sınıf konumuna taşıdı.

Bitcoin odaklı küresel fonlardaki net çıkış ise 194 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Bitcoin fonları yıl başından bu yana 964 milyon dolarlık net girişle pozitif bölgedeki yerini koruyor. Short-Bitcoin ürünleri aynı dönemde 4 milyon dolar giriş aldı.

Haftanın en ağır günü 27 Mart oldu. O gün tek başına 225,5 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu bu rakamın 201,5 milyon dolarını karşılayarak beş günlük işlem döneminin en yüksek tek fon çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin fiyatı hafta içinde 71.000 doların kısa süreliğine üzerine çıktı, 27 Mart'ta ise 65.000 dolara geriledi. Bitcoin yayım sırasında 67.376 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
