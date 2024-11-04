Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir

ABD başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatını etkileyebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırma ve aracılık firması Bernstein, ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin (BTC) fiyatları üzerindeki olası etkisini değerlendirdi. Analistler, Donald Trump'ın zaferi halinde Bitcoin'in 90 bin dolara tırmanabileceğini, Kamala Harris'in kazanması durumunda ise 50 bin dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

Kripto para dünyasında ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken dalgalanma artıyor. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'teki veriler yakın bir yarış beklendiğini gösterirken, yatırımcılar temkinli pozisyon alıyor.

Bitcoin Fiyatı ABD Başkanlık Sonuçlarına Göre Şekillenecek

Bernstein analistleri, ABD'deki mali disiplinsizlik ve rekor borç seviyelerinin Bitcoin için temel itici güçler olmaya devam ettiğini vurguluyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin başarısı bu trendi daha da destekliyor.

Trump'ın kripto para dostu politikaları ile Harris'in duruşu arasındaki fark, kısa vadede yatırımcı algısını etkileyebilir. Bernstein, 2025 yılı sonuna kadar seçim sonucundan bağımsız olarak Bitcoin için 200 bin dolar hedefini koruyor.

Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıkların geleceği, düzenleyici çerçeveye bağlı kalacak. Stablecoinler, varlık tokenizasyonu ve kripto sınıflandırması için olumlu düzenlemeler gerekiyor.

Bitcoin madencilik sektörü de seçim sonuçlarından değişim gösterebilir. Yerli üretim potansiyeli ve yapay zeka için enerji kaynağı olarak madencilik, her iki adayın da gündeminde yer alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.