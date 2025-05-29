ABD Başkan Yardımcısı kripto para düşmanı düzenleyicileri hedef aldı

ABD Başkan Yardımcısı kripto para düşmanı düzenleyicileri hedef aldı
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Bitcoin 2025 konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, düzenleyici netliğin sağlanmaması durumunda 3 trilyon dolarlık kripto endüstrisinin ABD'yi terk edebileceği konusunda uyardı. Trump yönetiminin Gary Gensler gibi kripto karşıtı düzenleyicileri kovacağını belirten Vance kişisel Bitcoin yatırımlarını da açıkladı.

Las Vegas'ta düzenlenen Bitcoin 2025 konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kripto dünyasına yönelik Trump yönetiminin yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Vance, piyasa yapısı tasarısının kriptoyu düzenlemesinin kritik önemde olduğunu vurgulayarak, bu konudaki durağanlığın Amerika'nın finansal liderliğini zayıflatabileceğini belirtti.

JD Vance Kişisel Bitcoin Yatırımlarını Açıkladı

Vance, konuşmasında kripto düzenlemesi konusundaki aciliyeti özellikle vurgulayarak, "Şimdi düzenleyici netlik yaratmakta başarısız olursak, bu 3 trilyon dolarlık endüstriyi daha dostane bir yargı yetkisi arayışında açık denizlere kaçırma riskiyle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

Başkan Yardımcısı, Trump yönetiminin düzenleyici yaklaşımını köklü şekilde değiştireceğinin sinyallerini verdi. "Belki de bu topluluk için yaptığımız en önemli şey, düzenleyicileri reddetmek ve Gary Gensler'ı kovmaktı ve onun gibi herkesi görevden alacağız." diyerek sert bir dil kullandı.

Washington'daki Kongre üyeleri stablecoinleri düzenleyecek tasarıları ve kripto endüstrisi için genel kurallar yazacak mevzuatı hızla ilerletmeye çalışıyor. Ancak Trump'ın kripto bağlantıları bu çabaları karmaşık hale getirdi.

Trump ve eşi Melania'nın göreve başlamadan günler önce kendi memecoinlerini piyasaya sürmesi ve Trump destekli World Liberty Financial'ın yakın zamanda stablecoin piyasaya sürmesi, Demokratların endişelerini artırdı.

Senato stablecoin tasarısı bu ay geçici olarak durdurulmuş ancak daha sonra onaylanmıştı. 4 Haziran'da dijital varlık düzenlemesini tartışmak için bir Temsilciler Meclisi oturumu planlandı.

Vance ayrıca kişisel Bitcoin yatırımlarından bahsederek, "Bugün hala önemli miktarda Bitcoin sahibiyim" açıklamasında bulundu. Daha önce sunulan mali beyannamelere göre Vance, en azından göreve başlamadan önce 500 bin dolara kadar Bitcoin tutuyordu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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