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Aave ve Uniswap Rekor Kırdı: DeFi Yeniden Mi Yükseliyor?

Aave ve Uniswap Rekor Kırdı: DeFi Yeniden Mi Yükseliyor?
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Ethereum'un 2.500 doları aşmasıyla birlikte Aave ve Uniswap gibi önde gelen DeFi protokollerinden dikkat çekici veriler gelmeye başladı. Bu gelişmeler, DeFi piyasasında yeni bir yükseliş dönemine mi girildiği sorusunu gündeme taşıdı.

Balinalar Aave'e Güveniyor

Ethereum fiyatının 2.500 doları geçmesiyle birlikte, Aave protokolünde yaşanan büyük yatırımcı (balina) hareketleri dikkat çekti. WLFI ile bağlantılı olduğu bilinen bir cüzdan, Aave V3'e 50 WBTC yatırdıktan sonra 400 milyon USDC borç aldı ve ortalama 2.515 dolardan 1.590 WETH satın aldı. Bu cüzdanın toplam varlık değeri şu anda 15,11 milyon dolara ulaşmış durumda. Aave üzerindeki sağlık oranı 2,0 olan bu pozisyon, yatırımcının ETH'nin yükselişine olan güvenini yansıtıyor.

Aynı gün içerisinde bir diğer büyük yatırımcı olan nemorino.eth, ortalama 2.488 dolardan 3.088 WETH aldı ve yaklaşık 124 bin dolarlık gerçekleşmemiş kâr elde etti. Bu alım, Ethereum'a yönelik iyimserliği güçlendirirken, bazı yatırımcılar ise daha temkinli bir yol izliyor.

12 Mayıs 2025'te EmberCN tarafından aktarılan bilgiye göre, bir başka balina Aave üzerinden sadece 50 dakika içinde 5.000 ETH borç alarak 2.491 dolardan satış yaptı. Bu durum, yatırımcılar arasında farklı stratejilerin benimsendiğini ortaya koyuyor.

DeFi'de Yeni Bir Dönem Başlıyor mu?

Aave üzerindeki balina hareketliliği, DeFi alanındaki büyümeyle eş zamanlı ilerliyor. Aave'nin kurucusu Stani Kulechov, 11 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada platformun kilitli toplam varlık (TVL) miktarının 25 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

DeFiLlama verilerine göre, 14 Mayıs itibarıyla Aave, DeFi pazarındaki toplam varlıkların yüzde 21'inden fazlasını elinde tutuyor. Bu oran, Lido ve EigenLayer gibi rakiplerini geride bırakmış durumda. Aave'deki bu büyüme, büyük yatırımcıların yoğun ilgisinden kaynaklanıyor.

Öte yandan merkeziyetsiz borsa Uniswap da tarihi bir başarıya imza attı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, platformun toplam işlem hacminin 3 trilyon doları geçtiği bildirildi. DeFiLlama verilerine göre Uniswap, son 24 saatte 3,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel merkeziyetsiz borsa pazarının yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Bu gelişmeler, geleneksel finans kaynaklarından DeFi protokollerine doğru sermaye kaymasını ve bu alandaki ivmeyi gözler önüne seriyor.

ETH ve DeFi İçin Ne Anlama Geliyor?

Aave'deki aktif balina işlemleri, Ethereum'a olan güçlü güveni yansıtıyor. ETH'nin 2.500 doların üzerine çıkması, bu olumlu tabloyu destekliyor.

Aave'nin 25 milyar dolarlık TVL seviyesi, platformun likidite sağlama ve gelişmiş yatırım stratejilerine olanak sunma konusundaki rolünü pekiştiriyor. Uniswap'in 3 trilyon dolarlık işlem hacmi ise, aracısız ve düşük maliyetli işlem yapma avantajı sunan merkeziyetsiz borsaların yatırımcı nezdindeki cazibesini ortaya koyuyor.

Tüm bu gelişmeler, DeFi'nin Ethereum ekosistemindeki merkezi rolünü güçlendiriyor. Aave ve Uniswap'in rekor seviyelere ulaşması, kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığını ve DeFi'nin kalıcı bir büyüme dönemine girdiğini gösteriyor. Ancak yatırımcılar, piyasadaki olası dalgalanmalara karşı dikkatli olmalı. Zira büyük yatırımcıların farklı yönlerdeki hamleleri, volatilitenin süreceğine işaret ediyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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