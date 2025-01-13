2025'te Ücretsiz Para Kazandıran 4 Kripto Uygulaması

2025'te Kayıt Karşılığı Para Kazandıran En İyi Kripto Uygulamaları

1. Coinbase: Quiz çözerek para kazanma

Listede ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük düzenlenmiş kripto borsası olan Coinbase yer alıyor.

Coinbase, kayıt olan kullanıcılarına quiz çözerek ücretsiz para kazanma fırsatı sunuyor. Üstelik herhangi bir para yatırma zorunluluğu yok. 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, kullanıcıların çözebileceği iki quiz bulunuyor. Bu quizleri doğru yanıtlayanlar, anında NEAR ve SHPING kripto varlıklarında toplam 6 dolar ödül kazanıyor. Bu varlıklar dilediğiniz gibi satılabilir ya da takas edilebilir.

Coinbase, düzenli olarak yeni quizler eklemektedir. Bu nedenle, gelecekte daha fazla ücretsiz ödül fırsatı için bir hesap açmak avantajlı olabilir.

Coinbase üzerinden ücretsiz ödül kazanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Coinbase'in resmi web sitesine gidin: www.coinbase.com

Bir hesap oluşturun ve kimlik doğrulama işlemini tamamlayın. Bu işlem oldukça basit ve diğer platformlardakine benzer.

Eğitim materyallerini inceleyin, ardından quizleri doğru bir şekilde çözerek ödülünüzü kazanın. Kayıt ödülü doğrudan cüzdanınıza aktarılacaktır.

2. Binance: Kripto öğrenerek para kazanma

Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan Binance, birçok özelliğiyle dikkat çekmektedir. Platformun "Learn & Earn" programı kapsamında, kullanıcılar quiz çözerek ücretsiz ödüller kazanabilir. Bu program, kripto paralar hakkında öğrenirken kazanç sağlamanızı mümkün kılar.

Binance üzerinden ücretsiz ödül kazanmak için şunları yapmanız yeterli:

www.binance.com adresinde bir hesap oluşturun ve KYC doğrulamasını tamamlayın.

Platformun üst menüsündeki ya da mobil uygulamadaki "Akademi (Learn and Earn)" sekmesini bulun.

Quizleri çözün ve ücretsiz ödülleri kazanın.

3. Wirex: Kayıt Bonusuyla WXT Token Kazanma

Wirex, döviz ve kripto para birimlerini avantajlı oranlarla değiştirmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. Ayrıca bir ödeme kartı sunar.

Wirex'e kayıt olan kullanıcılar, platformun kendi kripto para birimi olan WXT tokenlarında ödül kazanır. Hesap oluşturduktan, kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan ve 50 dolar yatırdıktan sonra, hesabınıza 1000 WXT token (yaklaşık 6,50 dolar) yüklenir. Bu tokenlar, nakde çevrilebilir veya farklı işlemler için kullanılabilir.

Wirex'ten ücretsiz ödül kazanmak için şu adımları takip edin:

Resmi web sitesine gidin: www.wirex.com/en. Bu bağlantıyı kullanarak kayıt olmazsanız bonusu alamazsınız. Ekrandaki talimatları izleyerek bir hesap oluşturun.

Kimlik doğrulama sürecini tamamlayın. Bunun için kimlik belgenizi ve bir selfie sağlamanız gerekmektedir.

Wirex'in avantajlarından yararlanmaya başlayın, 50 dolar yatırın ve 1000 WXT ödülünüzü kazanın.

4. YouHodler: Tıklayarak Bitcoin kazanma

YouHodler, kullanıcılarına herhangi bir para yatırma zorunluluğu olmadan kayıt karşılığı Bitcoin kazanma fırsatı sunar. Bu uygulamada para kazanmak için yalnızca birkaç basit tıklama yapmanız yeterlidir:

www.youhodler.com adresinden bir hesap oluşturun.

Cloud Mining sekmesine gidin ve iki kutucuğa tıklayın.

Belirtilen süreyi bekledikten sonra Bitcoin ödülünüz hesabınıza yüklenecektir.

Uygulamalar neden kayıt karşılığında ücretsiz para sunar?

Uygulamaların kullanıcılarına kayıt karşılığında ücretsiz para sunması, hem şirket hem de kullanıcılar için faydalı bir pazarlama stratejisidir. Yeni bir uygulama piyasaya sürüldüğünde, hızlı bir şekilde geniş bir kullanıcı tabanı elde etmek çok önemlidir. Bu nedenle, para ödülü gibi bir teşvik sunmak dikkat çekmenin ve indirmeleri artırmanın etkili bir yoludur.

Bu strateji, kullanıcıların anlık ödüllere olan ilgisini hedefler. Bedava bir şey almak, özellikle de para, çoğu insan için oldukça caziptir. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı daha fazla keşfetme eğiliminde olur ve uygulamayı düzenli olarak kullanma olasılıkları artar.

Ayrıca, bu teşvikler şirket için uzun vadeli kullanıcı etkileşimi ve sadakati sağlama açısından bir yatırım niteliğindedir. Kullanıcıların verdiği bilgiler, pazarlama stratejilerini geliştirmek ve uygulamanın özelliklerini iyileştirmek için değerli içgörüler sunar. Yani, ücretsiz para ödülleri aslında şirketin kullanıcı deneyimini ve bağlılığını artırmak için uyguladığı akıllı bir taktiktir.

Not: Haber içeriği objektif bir şekilde hazırlanmıştır. İçerikte yer alan kripto para borsaları kullanım sıklığı ve hacmi baz alınarak seçilmiştir. Ayrıca kayıt sırasında ödül veren borsa sayısı sınırlı olduğu için söz konusu borsa isimleri haberde yer almaktadır. Herhangi bir tavsiye veya işbirliği içermez.