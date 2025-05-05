100 bin dolar yolunda son engel: Bitcoin yatırımcıları bu gelişmeleri bekliyor

Bitcoin (BTC), yatırımcıların Pekin'den ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının ilerleyişine dair haberleri beklemesiyle haftaya 94 bin doların üzerinde yatay bir başlangıç yaptı. Piyasalarda anlaşmaya varılabileceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik hakimken, tüccarların temkinli davrandığı gözlemleniyor. Önde gelen dijital varlıkların performansını ölçen bir endeks ise yüzde 1,5 düşüşle 2.700 seviyesinin altında işlem görüyor.

Analistler Bitcoin için 100 bin dolar yolunu işaret ediyor

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, son değerlendirmesinde, "XRP ve Bitcoin, nisan ayındaki gümrük vergisi şoklarından toparlansa da henüz önemli bir yukarı yönlü hareket yapamadı." dedi. Ruck, Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle olan korelasyonundan ayrışma eğilimine karşın, mevcut ABD makroekonomik iklimi nedeniyle kripto gibi riskli varlıklarda yatırımcıların aşırı temkinli kalabileceğini vurguladı.

Gün içinde Hong Kong, Çin ana karası, Japonya ve Kore'de piyasaların kapalı olması, Asya'da likiditenin ve işlem hacimlerinin düşük kalmasına yol açtı. Öte yandan ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki olası bir yumuşama, makro gündemin odak noktasını oluşturdu. Hafta sonu Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin müzakereleri yeniden başlatma teklifini incelediğini belirtirken, ABD cephesinden de Pekin'in anlaşmaya yakın olduğuna dair işaretler geldi.

Ruck, uzun vadeli görünümde iyimserliğini koruyarak, "Kurumsal benimsemenin Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) lansmanları ve kripto yerel platformlarla entegrasyonlar yoluyla derinleşmeye devam etmesiyle kripto fiyatlarının uzun vadede yeni zirvelere ulaşacağı konusunda iyimseriz." ifadelerini kullandı. Buna karşılık, tahmin piyasaları Haziran ayına kadar bir ticaret anlaşmasına varılma olasılığını yüzde 21, Beyaz Saray'ın Mayıs sonuna kadar gümrük vergilerini düşürme ihtimalini ise yüzde 47 olarak göstererek daha temkinli bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Piyasaların gözü ticaret anlaşmasına dair olası detaylarda olsa da Çin yuanı son altı ayın en yüksek seviyesi olan 7,19 yuan düzeyine yükseldi. Bölgesel para birimleri de genel olarak değer kazandı. Özellikle Yeni Tayvan Doları (NTD), geçen hafta sonu itibarıyla ABD doları karşısında yaklaşık 29,6 NT$ seviyesine ulaşarak iki yılın zirvesini gördü. Bu artışta 1,4 milyar dolar (42,9 milyar NT$) tutarındaki yabancı sermaye girişi ve TSMC'nin çeyrek kârında yüzde 60'lık yükseliş bildirmesi etkili oldu. Tayvan merkez bankası, piyasa dalgalanmalarını sınırlamak adına müdahalede bulundu ancak siyasi baskı iddialarını reddederek hareketin piyasa kaynaklı olduğunu duyurdu.

Bitcoin tarafında ise yakın tarihli bir Glassnode raporu, kripto para biriminin dar bir aralıkta seyrettiğine dikkat çekti. Rapora göre, Bitcoin 93 bin – 95 bin dolar aralığında hem kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı hem de 111 günlük hareketli ortalama ile örtüşen güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Bu seviyelerin üzerinde istikrarlı bir seyir yakalanamaması, fiyatın tekrar konsolidasyon aralığına düşmesine ve yatırımcıların önemli ölçüde gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

Buna rağmen rapor, 100 bin dolar seviyesinin üzerinde daha düşük hacimli kripto para birimi bulunduğunu ve satış baskısının daha sınırlı olabileceğini belirtiyor. Bitcoin'in 95 bin – 98 bin dolar aralığındaki direnci aşması durumunda yeni bir fiyat keşfine ve muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru görece daha açık bir yol oluşabileceği öngörülüyor.