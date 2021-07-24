Kriket Kadın Milli Takımı'nın Denizli'deki kampı sürüyor
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Kriket Kadın Milli Takımı'nın Denizli'deki kampı sürüyor

Kriket Kadın Milli Takımı'nın Denizli'deki kampı sürüyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

A Milli Kadın Kriket Takımı'nın, Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Kadınlar T20 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları için Denizli'nin Güney ilçesindeki kampı devam ediyor.

A Milli Kadın Kriket Takımı'nın, Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Kadınlar T20 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları için Denizli'nin Güney ilçesindeki kampı devam ediyor.

Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, AA muhabirine, sporcuları ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Millilerin 26-30 Ağustos'ta İspanya'nın La Manga şehrinde yapılacak elemeler için ilçeye geldiğini anlatan Ayhan, gereken tüm desteği vermeye çalıştıklarını ve sporcuların 27 Temmuz Salı günü kamplarının sona ereceğini dile getirdi.

Başantrenör Yıldız Alta yönetimindeki kadroda yer alan sporcular şöyle:

Kübra Şen, Kübra Canavarcı, Burcu Kızılkaya, Başak Çoşkun, Damla Köse, Rümeysa Kıngır, Özlem Eşsiz, Hatice Okçu, Havva Özcan Karaduman, Rabia Şahan, Derya Kılınç, Gülce Cengiz, Emine Nur Kütük, Gülşah Yağcı, Meltem Ceylan, Yaprak Pelin Karadoğan, Merve Sert, Tuğçe Elmas Dişçioğlu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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