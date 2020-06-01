Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı kredi paketleri vatandaşların yüzünü güldürürken, fırsatçıları da harekete geçirdi. Kredi paketlerinin açıklanması sonrası ev ve araba fiyatlarını yükselten fırsatçılar tepkiye neden oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) piyasaları olumsuz etkiledi. Kriz oluşmaması için harekete geçen hükümetin talimatıyla kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kredi paketini hazırladı.

3 İLDE 750 BİN TL'YE KADAR KREDİ VERİLECEK

Kampanyaya göre, sıfır konutlar için kredisi alanlar 12 ayı geri ödemesiz 15 yıl vade ile aylık %0,64 faiz oranıyla kredi kullanacak. İkinci el konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile kredi verilecek.

Konut kredisi kampanyası kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki konutlar için 750 bin TL'ye kadar, diğer şehirlerde ise 500 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

FAİZLER DİBİ GÖRDÜ

Faizler ise Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekildi. Otomobil ve ticari taşıt almak isteyenler için de faizler dibi gördü.

EV VE ARABA FİYATLARI UÇTU

Bu durum vatandaşın yüzünü güldürürken, bazı fırsatçılar da harekete geçti. Paketlerin açıklanmasıyla birlikte ev ve araba fiyatlarını yükselten fırsatçılar, tepkilere neden oldu.