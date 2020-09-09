Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri
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Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri

Koronavirüs salgını döneminde birçok vatandaş, kredi çekmek için bankaların faiz oranlarının düşmesini bekledi. Bankaların kredi faiz kampanyaları ile birlikte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekenlerin sayısı artış gösterdi. Vatandaş ise en düşük faiz oranından kredi çekmek için banka banka dolaşıyor. İşte bankaların eylül ayı faiz oranları.

09.09.2020 23:06 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:34

Kredi faiz oranlarında son gelişmeler bankalara uğrayıp kredi çekmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. Artan faiz oranları kredi çekecekleri kara kara düşündürüyor.

Merkez Bankası'nın aylık verisine göre geçen ay itibariyle konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 11,09'a çıktı. Haziranda kamu bankalarının da kampanyasının etkisiyle yüzde 9,30'a, temmuzda yüzde 9,11'e kadar inen konut kredi faizleri 200 baz puan birden yükseldi. Şu anda özellikle daha önce kampanya başlatan kamu bankalarının internet sitelerinde birinci el konut kredisi faiz oranları aylık olarak 0,99-1,09 arasında değişiyor. Özel bankalarda ise konut kredisi faizleri aylık yüzde 1,15 ile yüzde 1,35 arasında değişim gösteriyor.

2020'DE EN YÜKSEK ORAN

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.44

Konut kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.47

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.20

Ev kredisi: 1.15

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.45

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.66

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.46

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri
Haber Yorumları (11)
YORUMCU: Faiz yükseltildi. Hani faiz enflasyonu paraleldi. Şimdi millet zaten zor durumda 3 yılda 0 pahalılık olmuş neredeyse bide faizleri yükseltmek bu milletin canına okumak demektir.
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CO HART: Sıkıntı çok büyük
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DON CORLEONE: Mehter Marşı Gibi Bir İleri İki Geri Gidiyoruz !!!
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