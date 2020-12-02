Krasnodar - Rennes Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Krasnodar - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Krasnodar - Rennes maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
KRASNODAR - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Krasnodar - Rennes maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
KRASNODAR - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Krasnodar - Rennes maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacaktır.
KRASNODAR - RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Krasnodar Stadyumu, Krasnodar'da oynanacak.