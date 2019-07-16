KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM, pazar günü iki oturumda yapılan KPSS soruları ve cevapları adayların erişimine açtı. 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları, ÖSYM AİS üzerinden on gün boyunca görülebilecek.

2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

2019-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş sayfasından TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45