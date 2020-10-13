KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS önlisans sınavları ne zaman?

Eylül'de başvurularını alınan KPSS ön lisans sınavı ÖSYM takvimine göre ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı?