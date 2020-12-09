Kozan Spor - Silivrispor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 3. Lig Kozan Spor - Silivrispor maçı ne zamana ertelendi?
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Kozan Spor - Silivrispor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 3. Lig Kozan Spor - Silivrispor maçı ne zamana ertelendi?

09.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:27
Kozan Spor - Silivrispor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 3. Lig Kozan Spor - Silivrispor maçı ne zamana ertelendi?

Mislicom 3. Lig'de 14. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Kozan Spor - Silivrispor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kozan Spor - Silivrispor maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kozan Spor - Silivrispor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

KOZAN SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan Kozan Spor - Silivrispor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOZAN SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından Kozan Spor - Silivrispor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOZAN SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.

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