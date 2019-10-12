Koyulhisar'da 35 bin fidan toprakla buluşturulacak

12.10.2019 09:42

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 35 bin fidan dikimi yapılacak.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaseki köyü çevresinde geçen yıl çıkan yangın sonucu bir bölümü tahrip olan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Partal, 11 Kasım'da ülke genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını anımsatarak, Ortaseki köyündeki ormanlık alana 35 bin fidan dikileceğini söyledi.

Vatandaşları fidan dikimi etkinliğine davet eden Partal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl üzücü bir yangın olayı sonucu Ortaseki köyünde önemli bir orman örtüsü tahrip olmuştur. Bu tahribatın giderilmesi amacıyla 35 bin fidan dikimi işlemini bu alana planlamış bulunmaktayız. Koyulhisarlı vatandaşlarımızı etkinliğe katılarak yeşil alanlar oluşturma anlamında bizlerle birlikte olmalarını istiyoruz. Bunun için bütün vatandaşlarımızı 11 Kasım da Ortaseki köyüne bekliyoruz."

Partal'ın alan incelemesine İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Talay ve Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya da eşlik etti.

Kaynak: AA