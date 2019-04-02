Köylünün Emeğinden Sofralara Uzanan Lezzet

İzmir Kiraz'da bulunan İğdeli ve çevre köyleri tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı Süleyman Top, "32 yıl önce 1987 yılında şu anda İstanbul vali yardımcısı olan Aslan Kütükçü'nün önderliğinde İğdeli ve çevre köyleriyle birlikte o günün muhtarı Raşit Tuncer'in ateşlemesi ve kaymakamın desteğiyle bu orman köyleri bir araya gelip bu kooperatifi kurdular. 5 ton kapasiteyle kurulan kooperatif bugün 150 tona ulaştı." dedi.

"SAĞLIKLI OLMAK VE BESLENMEK POLİTİKASINDAN ÖDÜN YOK"

Kooperatif bünyesinde bir çok ürünün üretildiğini ve yapılan kaşarın birincilik ödülü aldığını belirten başkan Süleyman Top, "14 yıl boyunca kaymakamlarla çalıştığımız dönem içerisinde bizim en önem verdiğimiz şey insan sağlığıdır. Bu çocuklar bizim, bu memleket bizim, bu insanlar bizim diyerek sağlıklı ürünler yedirmek politikasıyla hareket ediyoruz. Sağlıklı kalabilmek ve sağlıklı beslenmek için sağlıklı ürünler yetiştirmek ideolojisinden asla taviz vermedik." ifadelerini kullandı.

"KALİTEDEN ASLA ÖDÜN VERMİYORUZ"

Başkan Süleyman Top, "Üretim yapan çok fazla kooperatif yoktur. Biz hep orman köylüyüz. Oksijeni bol, yaylası yeşil ve hayvanları özgür dolaşabilen akşam-sabah taze süt alınan sevgiyle ürettiğimiz kaliteden ödün verdiğimiz bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Yarım kilo kaşarda 5.5 kilo süt vardır. Kooperatif kaliteden ödün vermez. Hem üreticiden en fiyatla ürünün alırız, hem de tüketiciye en uygun fiyatla ürünü satarız bu da bizim farkımızı ortaya koyuyor."şeklinde konuştu.