Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü - Haberler
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Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Güncel

Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdüZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir köy muhtarı enerji kesintilerine sebep olan ağaçları tek kurşunla indirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir köy muhtarı enerji kesintilerine sebep olan ağaçları tek kurşunla indirdi. O anları arkadaşı tarafından sosyal medya üzerinden paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında sık sık enerji kesintileri yaşandı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir köy muhtarı tellerin kopmasına sebep olan kar yüklü ağaç dallarını tüfekle ateş ederek indirdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü

Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü

Köy muhtarı, tellere zarar veren dalları tüfekle vurarak düşürdü

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İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri

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