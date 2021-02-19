Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı
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Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı

19.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:59
Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde grip, nezle gibi hastalıkların ve buna bağlı bilinçsiz antibiyotik kullanımının büyük oranda azaldığını bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde grip, nezle gibi hastalıkların ve buna bağlı bilinçsiz antibiyotik kullanımının büyük oranda azaldığını bildirdi.

Bilinçli İlaç Kullanımı, Biyoteknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge Derneği Başkanı da olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarının aynı şekilde bulaştığına dikkati çekti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan maske, mesafe ve temizlik kurallarının, kışın görülen solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını da önlediğini belirten Aydın, "Bu aylar grip, nezle vakalarını yoğun şekilde gördüğümüz zamanlardı. Kovid-19 dışındaki enfeksiyonlarla hemen hemen yok denilecek kadar az karşılaşıyoruz. Hatta hastaneye yatan vaka yok düzeyinde." dedi.

"Antibiyotiklerin virüslere etkinliği söz konusu değil"

Aydın, Kovid-19 ve grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının doğru olmadığının altını çizerek, "Antibiyotiklerin virüslere etkinliği söz konusu değildir, antibiyotikler bakterilere etkilidir. Ancak bazen yanlış bilgi dolayısıyla toplumda, grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı gibi yanlış uygulama olabiliyor. Gereksiz, bilinçsiz antibiyotik kullanımının hem kişinin sağlığı hem toplum sağlığı hem de ülke ekonomisi üzerinde çok fazla olumsuz etkisi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde solunum yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlar çok az görüldüğü için antibiyotik kullanımının düştüğünü aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Yine de bazı hastalar hiç olmaması gerekirken komşusunun, ahbabının önerisiyle antibiyotik kullanabiliyorlar. Antibiyotik ateş düşürücü, baş ağrısı giderici değildir. Antibiyotikler, ishal kesici, eklem veya kas ağrılarını giderici, viral enfeksiyonlara bağlı problemleri düzeltici ilaçlar değildir. Virüs ile enfekte olmuşsanız, burada antibiyotiğin yeri yoktur, yeri olmadığı gibi oldukça fazla mahsuru vardır. Bu yüzden antibiyotiklerin, doğru zamanda, doğru endikasyonda ve doğru dozda kullanılması gerekiyor."

Aydın, Türkiye'nin antibiyotik kullanımında Avrupa'da ilk sırada olduğuna işaret ederek, toplumun bilgilendirilmesinin ve bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesinin önemini vurguladı.

"Bir süre sonra kullandığınız antibiyotik etkisiz oluyor"

Antibiyotiğin fazla kullanılmasının kişiye zararlarının yanında mikropların ilaçlara karşı direnç kazanmasına yol açtığına dikkati çeken Aydın, "Antibiyotikler, bakterilere karşı kullandığımız silahlarımız ama bakteriler de bu silaha karşı kendisinde savunma oluşturuyor. Dolayısıyla bir süre sonra sizin kullandığınız antibiyotik etkisiz oluyor, bakteri size karşı daha güçlü oluyor." bilgisini paylaştı.

Aydın, hastanelerde "hastane enfeksiyonu" olarak tanımlanan klinik tablolara büyük oranda antibiyotiklere dirençli mikropların neden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı hastalar o kadar dirençli bir mikroorganizmayla, bakteriyle enfekte oluyor ki şu an için dünyada onu öldürecek hiçbir antibiyotik yok. Öyle dirençli duruma gelen mikroorganizmalar söz konusu. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı yarın elimizde hiçbir silahımız olmayabilir. O nedenle hem kendimiz hem de toplum için antibiyotikleri doğru şekilde kullanmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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