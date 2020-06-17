Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 340 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 360 bini aşarken, can kaybı 450 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
17.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:10

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 340 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 360 bini aşarken, can kaybı 450 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 221 bine yükselirken, can kaybı 119 bin 484'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 904 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 934 bin 769'a, can kaybı 45 bin 585'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 477 bin 364 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 553 bin 301'e, can kaybı 7 bin 478'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 304 bin 342 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 12 bin 448 artarak 366 bin 609'a ulaşırken, 12 bin 246 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 187 bin 356 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 153'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 299 bin 251'e yükseldi.

İspanya'da son bir haftada 30 kişi öldü

İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 763'e çıkarken, son 24 saatte can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son 10 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Sağlık Bakanlığı ise salgından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 448'e, toplam vaka sayısı 237 bin 828'e, iyileşenlerin sayısı 179 bin 455'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 575'e yükselirken, vaka sayısı 158 bin 174, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 667 olarak açıklandı.

Belçika genelinde 18 Mayıs'ta okulların açılmasının ardından başkent Brüksel'deki Schaarbeek bölgesinde bir öğrencide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından okul kapatılırken, Stockel'de de bazı sınıflar karantinaya alındı.

Salgın nedeniyle 3 aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.

Almanya'nın Gütersloh kentinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 bin kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Libya'da cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı

Salgının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'deki Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 1255 uçuş iptal edildi.

İsrail'de Kovid-19 vakalarında yaşanan artış, "salgında ikinci dalga başlıyor" endişesine neden oldu. İsrail ayrıca, Kovid-19 aşısı satın almak için ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaşma imzaladı.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, kendisi ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Endonezya, Singapur'u geride bırakarak Güneydoğu Asya'da salgının en çok yayıldığı ülke oldu.

Zimbabve'de, sağlık personeli, salgına karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı ve maaşlarını alamadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Libya hükümeti, salgınla mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da salgın nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını 29 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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