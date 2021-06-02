Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndan 10 bin gönüllü ayrıldı
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Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndan 10 bin gönüllü ayrıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndan 10 bin gönüllü ayrıldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen, bu yaz düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda görev yapması beklenen yaklaşık 10 bin Japon gönüllünün organizasyondan ayrıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen, bu yaz düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda görev yapması beklenen yaklaşık 10 bin Japon gönüllünün organizasyondan ayrıldığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Organizasyon Komitesi Başkanı Muto Toshiro, 2020'de gönüllü görev yapmak üzere kayıt olan 80 bin kişiden yaklaşık 10 bininin geri çekildiğini belirtti.

Gönüllülerin çekilmesinde erteleme nedeniyle kişisel planların değişmesinin yanı sıra salgının etkilerinin halen devam etmesinin etkili olduğunu vurgulayan Muto Toshiro, organizasyonun kapsamının sınırlandırılacağı ve ülkeye yabancı ziyaretçi kabul edilmeyeceği için gönüllü kaybının organizasyona zarar vermeyeceğini ifade etti.

Organizasyon Komitesi'nin "saha kadrosu" adını verdiği gönüllülerin, sporcuların kalacağı Olimpiyat Köyü ile müsabakaların yapılacağı merkezlerde rehber olarak görevlendirilmesi öngörülüyordu.

Olimpiyat Komitesi, sporcu sağlığını korumak için müsabakaların seyirci kısıtlaması ve diğer karantina tedbirleri altında yapılmasına karar vermişti. Olimpiyatlara katılması beklenen yaklaşık 15 bin sporcunun Olimpiyat Köyü'nde karantina tedbirlerinin alındığı güvenli alanda tutulması, müsabaka merkezlerine gidiş gelişlerinin kontrollü yapılması planlanıyor.

Salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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