Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu, İTO'yu ziyaret etti Açıklaması

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, "Türk yatırımları Kosova'da artıyor. Kosova'nın Türkiye'ye yatırımları artıyor." dedi.

İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret eden Sadriu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Sadriu, İTO'da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, İstanbul ve Kosova arasındaki potansiyel ekonomi ve ticareti konuşmak için burada olduğunu, Türkiye ile Kosova arasında geçmişten gelen bir bağın olduğunu ama ticari ve ekonomik bir potansiyele ulaşılamadığının altını çizdi.

Kosova'da pandeminin zorlu koşullarına rağmen gayri safi yurt içi hasılanın çift haneli büyüdüğünü dile getiren Sadriu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede yapılan reformların etkisini gösteriyor. Kosova'ya yapılan direkt yatırımlarda büyüyor. Aynı zamanda Türk yatırımları da Kosova'da artıyor. Kosova'nın Türkiye'ye yatırımları artıyor. Özel sektör ekonomik gelişmenin motoru görevini görüyor. Türkiye Kosova'ya sadece politik olarak destek veren bir ülkenin yanı sıra stratejik destek de sunuyor. Biz Türkiye'den daha çok yemek, tarım, yenilenebilir enerji, odun, metal ve plastik yatırım görmek istiyoruz."

"Türk yatırımcılar için, Kosova'da birçok imkan var"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise "Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu'ya, İTO'yu ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Dost bir ülkenin genç ve başarılı cumhurbaşkanını ağırlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bugün sonuç odaklı işler yapmak için burada olduklarını belirten Avdagiç, "Kosova'nın Ankara büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile çok verimli çalışmalar yaptık. Burada dost ve müttefik bir ülkenin cumhurbaşkanıyla bundan sonrası için hem ticaretimizin geliştirilmesi için ne yapılabileceği ve iş insanları arasında ilişkileri nasıl ileri taşıyabileceğimizi konuşmak için bir aradayız." diye konuştu.

Avdagiç, Kosova'ya büyük bir sempati duyduklarını, Kosova ile ilişkileri her zaman canlı ve dinamik tutmaya gayret ettiklerini belirtti.

Balkanların Türkiye ile kültürel anlamda kadim bağları bulunduğuna işaret eden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaret benim için iki açıdan önem taşıyor. İlk olarak Balkan dünyası, bugün de hem ticaret hem de yatırım çerçevesinde Türk iş dünyasının büyük önem atfettiği bir coğrafyadır. Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Sadriu'nun ziyareti bu bağı kuvvetlendireceği için İTO Başkanı çok mutluyum. Ayrıca Balkanlar'da, Bosna Hersek'te doğmuş, ilk çocukluk yıllarını o bölgede geçirmiş bir kişi olarak, memleketimden gelen bir yakınımı misafir etmenin heyecanını duyuyorum. Türk yatırımcılar için, Kosova'da birçok imkan var. Halihazırda Kosova'da üretim, finans, inşaat, ulaştırma, depolama, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarımız var. Genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, düşük oranda kurumlar vergisi, Türkçe konuşabilen çalışanların mevcudiyeti, Türk bankalarının bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar ve Kosova'nın Avrupa'nın kalbinde olması bu ülkeyi Türk yatırımcılar için daha da cazip kılıyor. İnanıyoruz ki, Türk iş dünyası bu avantajlardan daha da çok yararlanacaktır."

Avdagiç, Türkiye'nin 2020'de Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın ardından ikinci sırada olduğunu kaydetti.

2021 yılında ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin 575 milyon doları aştığının altını çizen Avdagiç, "Ticari ilişkilerimizin gelişmesiyle Kosova'nın ülkemize gerçekleştirdiği ihracat da artış gösteriyor. 2021'de Kosova'dan ithalatımız 22,3 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2016'da sadece 9,2 milyon dolardı." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın tam ortasında; kural ve standartları Avrupa'ya uyumlu; güvenliğini tesis etmiş ve istikrarı yakalamış bir Kosova, Türk iş dünyası olarak bizlerin daima ilgi alanındadır. İki ülke ekonomisinin ve iş dünyasının başta tekstil-konfeksiyon, deri, otomotiv, makine imalat, gıda işleme, yiyecek-içecek, enerji ve kimya sektörleri olmak birçok alanda birbirlerini tamamlayacak ve birlikte kazanacaklarını düşünüyorum. Yine Kosova'nın, sahip olduğu kömür, metal ve linyit rezervlerinin değerlendirilmesinde ciddi işbirlikleri yapılabileceğine inanıyorum."