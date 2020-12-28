KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı
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KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı

28.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:13
KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı

Siirt kent merkezinde KOSGEB'den aldığı destekle baklava dükkanı açan Şükrü Kılıçarslan, 4 kişiye istihdam sağladı.

Siirt kent merkezinde KOSGEB'den aldığı destekle baklava dükkanı açan Şükrü Kılıçarslan, 4 kişiye istihdam sağladı.

KOSGEB kendi işini kurma isteyenlere destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB'den destek alan Şükrü Kılıçarslan adlı girişimci, baklava dükkanı açarak 4 kişiye istihdam sağladı. İl ve ilçelere perakende ve toptan satış yaptıklarını belirten Kılıçarslan, KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kılıçarslan, "Ben burayı açmadan önce hiç imkanım yoktu. Bir yer açmak istiyordum ama o imkanım olmadığı için bulamıyordum. Sonradan bir yerden tavsiye aldım KOSGEB'den başvuru yaparsan sana destek çıkarlar bende KOSGEB'e başvuru yaptım. Gereken yardımları hiç esirgemeden malzemelerden hamur açma makinası, mikser, fırın bir çok eşyada yüzde 70 destek sağladılar. Ben bunu herkese tavsiye ederim. KOSGEB'den aldığım destekle 4 personelde çalıştırıyorum. KOSGEB sayesinde 4 kişi çalıştırabiliyorum burada. İşlerimizde iyi çok şükür. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağına inanıyorum. Olursa 4 değil 8 de olur 12 de olur daha fazla personel de çalıştırabiliriz" dedi. - SİİRT

KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı
KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu oldu, 4 kişiye istihdam sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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