Elazığ'ın Arıcak ilçesinden 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' modeli anlatıldı.

Arıcak Kaymakamlığı koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" hizmet modeli hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hizmet modeli hakkında kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar bilgilendirdi.

Tüm ilçeleri ziyaret ederek bilgilendirmeler yapacaklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra devletin sosyal devlet olma modeli alana indi. Sloganımız 'Kimsesizin kimsesi' olmaktır. Devletimizin kanatları altında biz kimsesi olmayanın kimsesiyiz. İhtiyarlık insanların elinde olan bir şey değil. Sosyal hayatın, nüfusun ve yaşam ilkelerimizin değişmesiyle huzurevi gerekli bir model olma noktasına gidiyor. Şuanda 96 kişi kapasiteli bir huzurevimiz var. 36 kadın ve 60 erkek yaşlımız var. İkinci bir huzurevi olan butik huzurevi açma çalışmalarımız var" dedi.

Elazığ'da kadın konukevinin bulunduğunu dile getiren Kenç, "183 hattıyla kadınlarımız bize ulaşabilir. Emniyet, jandarma ve bizim birimlerimiz intikal eder. Bunun yanında şiddet önleme merkezlerimiz var. Kadına şiddetli ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Maalesef şuan bunda çok başarılı olmuş değiliz. Biz kadim bir kültürü milletiyiz. Cennet anaların ayakları altında denilen bir dinin mensuplarıyız. Ama maalesef kadına şiddet noktasında tüm birimleri üstün gayretine rağmen istenilen hedefe ulaşılamamıştır" diye konuştu.

Toplantı, Sosyolog Melek Sosyal tarafından soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, İlçe Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ