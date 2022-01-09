Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu! - Haberler Spor
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Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Kartal'da sindirim sistemi enfeksiyonu geçiren Salih Uçan kadrodan çıkarıldı.

Koronavirüsün en çok etkilediği takımların başında gelen Beşiktaş, bir isimden daha gelen haberle sarsıldı. Bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan da kadrodan çıkartıldı.

Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

Kulüp yaptığı açıklamada, oyuncunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiğini bildirdi. Siyah-beyazlılar, "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou ve Salih Uçan Çaykur Rizespor maçında yok.

Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

18 kişilik bir kadroyla maça çıkacak Kara Kartal, altyapıdan Emre, Göktuğ, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz takviyelerini yaptı.

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