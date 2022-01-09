Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

Koronavirüsün en çok etkilediği takımların başında gelen Beşiktaş, bir isimden daha gelen haberle sarsıldı. Bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan da kadrodan çıkartıldı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüp yaptığı açıklamada, oyuncunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiğini bildirdi. Siyah-beyazlılar, "Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

11 OYUNCUSU YOK

Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou ve Salih Uçan Çaykur Rizespor maçında yok.

ALTYAPI TAKVİYESİ GELDİ

18 kişilik bir kadroyla maça çıkacak Kara Kartal, altyapıdan Emre, Göktuğ, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz takviyelerini yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet