Koronayla birlikte talep patlaması yaşanan makarnanın fiyatı 5 liraya dayandı

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü dönemlerde satış patlaması yaşayan makarnanın tüketimi ve fiyatı artmaya devam ediyor. Bu yıl başında 3.20 - 3.45 lira arasında olan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı.

Yaygın markalı makarnaların fiyatında bu ay itibarıyla artış görülüyor. Buna göre bir paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira seviyesine kadar çıktı. Bu fiyat en son, nisanda 3.20 - 3.45 lira seviyesinde bulunuyordu. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.

"FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çekerken, fiyat artışının 'en düşük düzeyde' tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, "Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen kârları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir" dedi.

"ÜRETİMDE SORUN YOK"

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020'de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor. Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerken, "Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz. Tüm ülkemize ve dünyaya yeter. Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kısıtlamanın gerekmediği bilgilerini ilgili bakanlıklara da iletiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ MAKARNAYA BOĞARIZ" DEMİŞLERDİ

Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren özellikle tam kapanma süreçlerinde tüketiciler marketlere koşarak 'panik alışverişi' yapmış, özellikle makarna ve un gibi uzun süre dayanabilen ürün gruplarına yoğun talep oluşmuştu.

Bu ürünlerin raflarının sık sık boşaldığı görüntüler gündem olmuştu. Bunun üzerine o dönemde bir açıklama yapan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, "Merak etmeyin, gerekirse Türkiye'yi makarnaya boğarız" demişti. Uysallı, ardından sözlerini açıklarken, "Pandemiyle birlikte vatandaşta doğal olarak sıra dışı kaygılar ortaya çıktı. Biz, 'makarnaya hakimiz, matematiğini biliyoruz' deyip her şeyi anlattık ama piyasa bir türlü ikna olmuyordu. O an çok güçlü bir mesaj vermek gerektiğini hissettim" diye konuşmuştu.

TÜRKİYE DÜNYADA 3. BÜYÜK ÜRETİCİ

Son verilere göre Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi iken, ihracatta da ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin makarna üretimi ise 2 milyon tonun üzerinde seyrediyor. 2021 yılının ilk yarısında makarna ihracatı 645 bin ton seviyesine ulaştı. 24 makarna firması bulunan Türkiye makarna sektörü 156 ülkeye ihracat yapıyor. Makarnalık buğday ekim alanlarında kuraklık nedeniyle bu yıl verim kayıpları yaşanıyor.

İHRACATI KAYDA BAĞLI

1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna, bulgur ve buğday irmiği eklendi. Söz konusu ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce kayda alınması gerekiyor. (Milliyet)