Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti
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Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

19.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:03

Koronavirüs vaka sayılarını ve ölümleri durma noktasına getiren Avustralya'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Geçtiğimiz gün oynanan Queensland-New South Wales rugby karşılaşmasını 52 bin kişi tribünden takip etmesi koronavirüs sonrasında bir araya gelen en yüksek sayıdaki kalabalık olarak tarihe geçti.

Türkiye, Avrupa ve ABD, pandemide ikinci dalga ile mücadele ederken Avustralya, yeni vakaları ve koronavirüs kaynaklı ölümleri durma noktasına getirdi. Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede geçtiğimiz gün gün oynanan rugby maçında koronavirüs sonrası seyirci rekoru kırıldı

Avustralya'daki rugby liginde 52 bin taraftar, Suncorp stadyumunda bir araya geldi. Bu rakam koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra bir araya gelen en yüksek sayıdaki kalabalık oldu. Avustralya tüm dünyayı kıskandırdı.

Yetkililerin daha önce stadlara uyguladığı yüzde yetmiş yasağını kaldırıp stadların yüzde yüz kapasite ile dolabileceği kararını verdikten sonra oynanan maçta ev sahibi ekip Queensland rakibi New South Wales 2-1 lik seri ile mağlup etti.

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK JEST

Maçtan önce yaklaşık 2 bin bilet, sağlık çalışanlarına virüs sürecinde gösterdikleri kahramanlıktan dolayı bedava verildi. Avutralya'da 52 bin taraftarın bir arada maç izlemesi diğer ülkelerde yaşayan taraftarları kıskandırdı.

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti
Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Harbi kıskandık lan ne zaman normale dönücez yahu
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