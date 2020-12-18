Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak
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Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak

18.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:59

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılar için bir genelge yayımladı. Buna göre, koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Uygulamadan üniversite ve özel hastane çalışanları da yararlanacak.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre:

  • Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.
  • Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.
  • Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

TRT Haber'in aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı.

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE GENELGE KAPSAMINDA

Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası, yaptığı açıklamada, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." diyerek sağlık çalışanlarına müjde vermişti.

Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak

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