Koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu kez futbol konuştu

Koronavirüs salgınında yaptığı açıklamalarla topluma önemli bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ilk kez pandemi dışında bir konuda konuştu. Ceyhan dün Başkent'te oynanan Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

Süper Lig'de başkent ekibi Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü sosyal medya başta olmak üzere çok tartışıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Arda Turan'ı topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdiğini dile getirdi.

SPOR SPİKERİ ERSİN DÜZEN ANKET YAPTI

Karşılaşmanın ardından TRT sunucusu ve spor spikeri Ersin Düzen'in sosyal medya hesabından söz konusu penaltı ile ilgili anket yaptı. Düzen'in "Penaltı, penaltı değil, kararsızım" şıklarıyla sunduğu ankete Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sitem geldi.

PROF. CEYHAN: EN HAFİF DEYİMLE AYIP OLUYOR

Koronavirüs sürecinde verdiği bilgilerle kamuoyunu aydınlatan bilim insanı Prof. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor."

RIDVAN DİLMEN VE DENİZ ÇOBAN'IN YORUMLARI

Rıdvan Dilmen: (Eski milli futbolcu-spor yorumcusu) Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim forvet oyuncuları penaltı yaptırır

Deniz Çoban: (Eski hakem) Arda Turan'ın eli doğal konumda. Vücudu doğal konumda mı? Elini toptan kaçırma vakti var mı? Bu soruları sormalıyız. Arda'nın dizinden sekiyor, elini kaçırma şansı yok. Arda için beklenmeyen top, bu temas kaçınılmaz.