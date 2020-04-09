“Koronavirüs vakası iş kazası olarak değerlendirilebilir” Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, Koronavirüs önlemlerinde sorumluluğun işverende olduğunu hatırlatarak, işverenin sorumluluğuna uygun hareket etmesi ve işçilerin sağlıklarını gözetmesi için yapması gerekenlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, Koronavirüs önlemlerinde sorumluluğun işverende olduğunu hatırlatarak, işverenin sorumluluğuna uygun hareket etmesi ve işçilerin sağlıklarını gözetmesi için yapması gerekenlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak: Dunya.com