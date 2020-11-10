Koronavirüs test sonuçlarını bekleyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür antrenmana katılamadı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, İtalya'da koronavirüs test sonuçlarını bekledikleri için antrenmanda yer alamadı.