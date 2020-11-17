Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti

17.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:10

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Türkiye İş Bankası belirlediği yeni mesai saatine 9 Kasım'da başlarken, Garanti Bankası ve diğerleri 16 Kasım Pazartesi'den itibaren yeni çalışma saatlerine geçti.

Son dönemde Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından bir takım tedbirler uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla uygulanan tedbirlerin yanı sıra bazı kurumlar da çalışanları ve müşterileri için bir dizi tedbir almaya başladı. Bunların başında ise bankalar geliyor. Bazı bankalar 16 Kasım'dan itibaren İstanbul'da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Türkiye İş Bankası çalışma saatlerini 9 Kasım'dan, Garanti Bankası ise 16 Kasım'dan itibaren uygulamaya başladı.

BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti
Haber Yorumları (6)
ALİ: aksine 24 saat açık olmalı. saat 10 da acılınca daha mı az insan gelecek. daha da yogun sıkısık. geç saat olsa en azından bazı kesim extrem saatlerde gelir rahatlama olur
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NASIL HABER: SADECE İKİ ÖZEL BANKA MESAİYE 10 DA BAŞLAMIŞ. DİĞERLERİ AYNI NE DEĞİŞMİŞ?
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ADELETSİZ ÖLÜMLER: BANKA ÇALIŞANLARINA VERILEN BU ESNEK CALISMA SAATLERİ KARGO FİRMALARINADA VERİLSE İDİ TADINDAN YENMEZDİ LAKİN HER DAİM DEVRİMCİ SÖZLERİNE KARŞI ÇIKAN HÜKÜMET EN NİHAYETİNDE EMRİ VE EMİRLERİ YERİNE GETİRENE YALAKALARDIR. BİZLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELMEYİ ARTIK BORÇ BİLDİK AMMA VELAKİN İNSAN OĞLU İŞTE ADALET SADECE ALLAHIN HİKMETİDİR KULUN ADALETİ HÜKÜM SÜRMEZ BU DEVİRDE. ALLAH BU YOLDA HAK YİYENLERİN BELASINI BAŞLARINA VERSİN
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