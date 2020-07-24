Koronavirüs, tatilcinin gözünü korkutmadı! DORinsight'in 'Covid 19 sonrası tatil planları' ile ilgili yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 78'i koronavirüs sonrasında tatil planları yaptığını söyledi.

Covid 19 nedeniyle tatile gitmeyen katılımcıların yüzde 65'i tatil bölgelerinin kalabalık olacağını ve tehlike yaratacağını düşündüğü için tatile çıkmak istemediğini, yüzde 25'i otellerdeki, yüzde 7'si de ulaşım araçlarındaki hijyene güvenmediğini ifade etti.

Turizm işletmeleri bir bir kapılarını açıp misafirlerini ağırlamak için sabırsızlanırken, bugünlerde herkesin aklındaki soru şu: Yaz tatili planlarımı iptal mi etmeliyim? Yoksa gönül rahatlığıyla tatil mi yapmalıyım?

Hitay Holding firmalarından Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 'Covid 19 sonrası tatil planları' ile olarak Türk halkının nabzını tutmak için bir araştırma gerçekleştirdi. 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan araştırmaya; Türkiye temsili, farklı sosyo-ekonomik segmentlere mensup 5.448 kişi katıldı.

Covid-19 endişesi devam ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 78'i bu yaz tatile gitmeyi planladıklarını dile getirdi. Tatile gitmeyi düşünmeyen yüzde 22'lik kesime bu kararının nedenleri sorulduğunda; yüzde 85'i Covid 19'dan endişe duyduğunu, yüzde 34'ü maddi yetersizliklerden, yüzde 9'u ise zamansızlıktan tatile gitmeyeceğini belirtti. Covid 19 endişesi nedeniyle tatile gitmeyen katılımcıların yüzde 65'i tatil bölgelerinin kalabalık olacağını ve tehlike yaratacağını düşündüğü için tatile çıkmak istemediğini, yüzde 25'i otellerdeki hijyene, yüzde 7'si de ulaşım araçlarındaki hijyene güvenmediğini söyledi.

Tatile gitmeyi planlayan katılımcıların yüzde 42'si ağustos ayında, yüzde 34'ü temmuzda, yüzde 13'ü eylülde, yüzde 4'ü ise eylül sonrası tatile gitmeyi planladığını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 5'i şu anda tatilde olduğunu, yüzde 2'si de haziran sonu tatil yaptığını belirtti.

Yurt dışı tatil planları askıda

Tatile gitmeyi planlayan katılımcıların yüzde 97'si bu yaz tatil için yurt içini tercih edeceğini belirtirken, Katılımcıların yüzde 75'i maksimum 15 güne kadar, yüzde 10'u 15 Gün ile 1 ay arası, diğer bir yüzde 10'u ise 1 haftadan az, yüzde 3'ü bir ay, yüzde 2'si ise bir aydan fazla tatil yapacaklarını söyledi.

Katılımcıların yüzde 30'u sonbahardan itibaren bir yıl içerisinde yurt dışına çıkmayı planladıklarını dile getirdi.

Kişi başı ortalama tatil bütçesi 3.450 TL

Katılımcıların yüzde 59'u bu yaz planladıkları tatile kişi başı ortalama 1.000-3.000 TL, yüzde 27'si 3.001-5.000 TL, yüzde 11'i 5.001-10.000 TL, yüzde 3'ü ise 10.001 TL ve daha fazla bütçe ayırdıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 95'i tatil harcamalarını öz kaynaklarından (nakit para, kredi kart vb.) yapacağını, yüzde 5'i ise kredi çekeceğini belirtti.

Temizlik ve hijyen olmazsa olmaz!

Katılımcılara tatillerini planlarken ilk dikkat ettikleri kriter de soruldu. Ankete cevap verenlerin yüzde 36'sı temizlik ve hijyene, yüzde 24'ü Covid 19 önlemlerine, yüzde 8'i huzurlu ve sakin bir ortam olmasına, yüzde 6'sı gittiklerin yerin kalabalık olmamasına, yüzde 5'i ise fiyat uygunluğuna dikkat ettiklerini dile getirdi.

Özel araçla yazlığa gidiyoruz

Katılımcılara tatil için ulaşım tercihi sorulduğunda; yüzde 68'i kendi aracını, yüzde 15'i uçak, yüzde 12'si otobüs, yüzde 5'i kiralık araç kullanacağını söyledi. Katılımcıların yüzde 37'si otel, butik otel ve pansiyon, yüzde 51'i ev (kendisinin, tanıdığının evi ya da kiralık), yüzde 10 kampı, yüzde 2'si ise diğer seçeneğini tercih edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler