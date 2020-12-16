Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi
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Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi

16.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:01

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satılmakta olan koronavirüs test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine erişim engeli getirilmesini sağladı.

Salgın sürecinde, koronavirüs test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığa yapılan 90 bildirimden 39'unun sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüs test kiti satış ve reklam faaliyetlerine ilişkin şikayetleri içerdiği görüldü. Sosyal medya üzerinden yapıldığı tespit edilen faaliyetlerin incelemesinin ardından ilgili şirketlere konu iletilerek linklere erişim engellendi.

İNTERNET SİTELERİNE YAZILI UYARI

İncelemede, bildirimlerden 28'inin internet sitelerinde yapılan koronavirüs test kiti satış ve reklam faaliyetlerini içerdiği tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu. Bildirimlerden 20'sinin yer sağlayıcıları (alışveriş siteleri) aracılığıyla gerçekleştirilen ürün satışları ile ilgili olduğu görülürken, aykırılıklar hakkında ilgili yer sağlayıcı internet sitelerine bildirimler yapıldı. 3 bildirimin ise doğrudan telefon ve WhatsApp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca, satış ve reklam faaliyetlerinin adresleri tespit edilen tüzel kişilik niteliğindeki firmalar hakkında, mevzuat doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak doğrudan piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına giren konularda denetimler gerçekleştirildi.

Mevzuata göre, sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben reklamı yapılamıyor. Koronavirüs tanı kitleri de bu kapsamda ele alınıyor.

Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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