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Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

"Koronavirüs süreci ile iş yapış biçimlerimizi sorgulayacağız"

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

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