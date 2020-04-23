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Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs salgını sonrası online alışverişin arttığını belirterek, e-ticarette 5 yıl sonrasının hedeflerinin 2021 yılında yakalanabileceğini söyledi.

23.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:14
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini belirterek, "Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021'de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu Akinon'a yaptırdıkları çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Sinan Öncel, salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ila yüzde 34 artış olduğunu bildirdi. Öncel, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11-12 Nisan'da markaların online satışlarının yüzde 14 artış gösterdiğini kaydetti.

İLK DEFA ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPANLARIN SAYISI ARTTI

Araştırmanın en dikkati çekici sonucunun ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüldüğünü aktaran Öncel, "Araştırmaya göre, müşterilerin yüzde 37,4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor. Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici, internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak" ifadelerini kullandı.

Salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Online satışta 5 yıl sonrası için planlanan hedefe bir yıl sonra, yani 2021'de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu gerçekten hareketle firmalarımızın altyapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz."

SALGIN DÖNEMİNDE EN ÇOK YAPBOZ TALEBİ ARTTI

Akinon'un araştırmasına göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep artışı yapboza (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde 1.438 arttı. Yapbozu, yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi. Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımında kaydedildi. Yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı.

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