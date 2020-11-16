Koronavirüs semptomu gösterip milli kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in 4. test sonucu pozitif çıktı

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan Ryan Babel'in hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Babel'in koronavirüs semptomları gösterdiği ancak testlerinin ise negatif çıktığı belirtilmişti. NOS Voetbal'un haberine göre ise Babel'in 4. koronavirüs testi pozitif çıktı.