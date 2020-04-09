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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Koronavirüs online ödemeleri de artırdı; 50 Milyon TL yatırım yapacaklar

Dünyayı derinden sarsan koronavirüs sonrası online alışverişlerin iki katına çıkması ve fatura ödemeleri online ödemelerde büyük artışlara yol açtı.

09.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:05
Koronavirüs online ödemeleri de artırdı; 50 Milyon TL yatırım yapacaklar

Dünyayı derinden sarsan koronavirüs sonrası online alışverişlerin iki katına çıkması ve fatura ödemeleri online ödemelerde büyük artışlara yol açtı.Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara'nın kurucu ortağı Ahmed F. Karslı, bu yıl ödeme sistemleri alanında 50 milyon TL yatırım planladıklarını söyledi. Kullanıcılarının evde kalmasını teşvik etmek için uygulama içinde sanal kart oluşturma özelliği getirdiğini belirten Papara ilk haftada on binlerce sanal kart oluşturulduğuna dikkat çekti.Firma ayrıca çalışanlarına pandemi ne kadar sürerse sürsün işte kalma garantisi verdiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs(covid-19) salgını sonrası online alışverişler daha arttı.Evlerine kapanan tüketicilerin online alışverişlerle ihtiyaçlarını karşılaması e-ticareti iki katına çıkardı. Bunun yanı sıra fatura ödemelerini de vatandaşların online yapması, online ödemeleri artırdı. Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara da yeni uygulamaları tüketicilere sunarken yatırımları hız kesmeden devam edeceklerine vurgu yaptı.

SANAL KART'A BÜYÜK RAĞBET VAR

2019 yılında KPMG ve H2 Ventures tarafından dünyanın önde finansal kuruluşlarının yer aldığı Fintech100 listesine girdiğini hatırlatan  Papara, web sitesini ve mobil uygulamasını baştan aşağı yenileyerek salgın nedeniyle evde olması gereken herkesin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir uygulamada gerçekleştirebilmesini sağladığını duyurdu. Bu sayede 3,5 milyona yakın Papara kullanıcısı evlerinden çıkmadan 7/24 para gönderebildiği, faturalarını ödeyebildiği ve alışverişlerini yapabildiğine dikkat çekildi.  Kullanıcılarının evde kalmasını teşvik etmek için uygulama içinde sanal kart oluşturma özelliği getiren Papara'da henüz ilk haftada on binlerce sanal kart oluşturulduğu belirtildi. Kartlarının fiziken adreslerine teslim edilmesini beklemek istemeyen kullanıcıların, ücretsiz oluşturdukları sanal kartları ile tüm dünyaya ödeme yapabildi. Papara Card'lar bugüne kadar 81 farklı ülkede ve 65 farklı para biriminde kullanıldı.

"BU YIL 50 MİLYON TL YATIRIM PLANLADIK"

"Hayat dursa da biz koşacağız" diyen Papara'nın kurucu ortağı Ahmed F. Karslı, 2020'de ödeme sistemleri alanında 50 Milyon TL yatırım planladıklarını ve planlarında hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Kullanıcılarının evde kaldıkları sürede bütçelerine destek olmaya çalıştığının altını çizen Papara, online video/müzik platformları abonelikleri ve eczane harcamaları için kullanıcılarına 5 milyon TL'lik bir destek bütçesi ayırdığını duyurdu. Firma, Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı yardım kampanyasına 1 milyon 100 bin TL'lik bağışta bulundu. Firma, UNICEF ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası ile online yayınlar ve konserler ile sağlık çalışanları ile uzaktan eğitim gören çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulunduğunu da ifade etti.

Papara'nın tamamen yenilendiği, ekibini büyüttüğü ve yılın ilk çeyreğinde gelirlerini 3,5 kat artırdığı da kaydedildi. Fatura ödeme, bütçe takibi, e-pin satışı gibi onlarca yeniliğin olduğu yeni mobil uygulamanın, uygulama marketlerinde en beğenilenler arasında girdiği, 75 binin üzerinde kullanıcının Papara'ya 5 üzerinden 4,8 puan verdiği duyuruldu.

"ÇALIŞANLARA İŞTE KALMA GARANTİSİ VERDİK"

Pandeminin ilk etkisini gösterdiği günden bu yana tüm ekibini uzaktan çalışma düzenine geçirdiğini belirten Papara, tüm ekip arkadaşlarına pandemi ne kadar sürerse sürsün işte kalma garantisi verdiğini duyurdu. Firma, uzaktan işe alımlara ve ekibe yatırıma devam etiklerini, Esra Yüksel'i Finans Direktörü, Ceran Dereobalı'nı da İnsan Kaynakları Direktörü olarak Papara ekibine katıldığını ifade etti.


Kaynak: DHA

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