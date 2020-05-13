Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Malezya'da koronavirüs nedeniyle mart ayından beri kapalı olan bir dükkanın sahibi kötü bir sürprizle karşılaştı. 2 aydır kapalı yerde duran deri çanta ve ayakkabılar küfle kaplandı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya sıçrayan koronavirüs nedeniyle mart ayından beri kapalı olan Malezya'daki mağazalar hizmet vermeye başladı.

DERİ MAĞAZASINDAKİ ÜRÜNLER KÜFLE KAPLANDI

Fakat kira ve giderlerle boğuşan bazı dükkan sahipleri kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Malezya'da koronavirüs nedeniyle 2 aydır kapalı olan bir deri mağazasındaki ürünler küfle kaplandı. Küfle kaplanan ayakkabıları, çantaları, cüzdanları, ve kemerleri Nex Nezeum adında bir Facebook kullanıcısı paylaştı.

"SANKİ YILLARDIR EL DEĞMEMİŞ"

Mağaza yeniden açılmadan önce dezenfekte edilirken hayret verici manzara sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafları görenler, "Sanki yıllardır mağazaya el değmemiş" yorumunda bulundu. Malezya'da ayrıca kapalı tutulan sinema salonlarının da küfle kaplandığı gözlendi.

HAVALANDIRMANIN KAPALI OLMASI BU HALE GETİRDİ

Tasarruf nedeniyle havalandırma sisteminin kapatılması, mağazadaki ürünlerin ve sinema salonlarının iki ay içinde küflenmesine neden oldu.