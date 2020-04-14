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Bruno Le Maire, Ekonomi, Fransa, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da serbest dolaşımın 1 ay daha sınırlandırılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 gerilemesi bekleniyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar euro kaynak ayrıldığını belirtti.

14.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:56
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, BFMTV kanalında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Le Maire, salgın nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatılmasıyla ülke ekonomisinin yüzde 8 küçüleceğini söyledi.

ŞİRKETLER İÇİM 100 MİLYAR EUROLUK KAYNAK

Le Maire, bu süreçte zor durumda olan şirketlerin iflas etmemesi için 100 milyar euro kaynak ayrıldığını belirtti.

75 YILIN EN BÜYÜK EKONOMİK DURGUNLUĞU YAŞANABİLİR

Le Maire, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkenin, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini bildirmişti.

Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
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