Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Livorno'nun teknik direktörü Antonio Filippini, sağlık çalışanlarını anmak için her maç öncesi yapılan saygı duruşunda kendi annesini koronavirüs salgınından kaybetmesinden dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

Livorno, Serie B'nin 29. haftasında oynanan maçta Cittadella'yı konuk etti. Mücadeleden önce koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları saygı duruşuyla anıldı. Saygı duruşu sırasında Livorno ekibinin teknik direktörü Antonio Filippini'nin görüntüsü dikkat çekti. Annesini koronavirüs salgını nedeniyle kaybeden deneyimli teknik adam, saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı. SALGIN YOĞUN HİSSEDİLDİ İtalya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yoğun hissedildiği ülkeler arasında bulunuyor. Özellikle salgının ilk çıktığı dönemde koronavirüs sayısı bir hayli yüksek olan İtalya'da bugüne kadar toplam 238 bin 275 vaka görüldü. LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI Bu sezon gösterdiği performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Livorno, Serie B'de oynadığı 29 maç sonunda ligin dibine demir atıp 18 puanla son sırada yer alırken, sezon boyunca istediği formu bir türlü tutturamayan köklü ekibin başına Mart ayında 46 yaşındaki Antonio Filippini getirilmişti.