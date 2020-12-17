KORONAVİRÜS HİNDİ SATIŞLARINI DÜŞÜRDÜ

YENİ yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler satışa sunulmaya başladı. Hindi üreticisi Mehmet Yalçın, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre satışların düşük olduğunu söyleyerek, "Koronavirüs satışlarımızı kötü etkiledi. Eskisi kadar talep yok" dedi.

"KORONAVİRÜS SATIŞLARIMIZI KÖTÜ ETKİLEDİ"

Koronavirüs nedeniyle geçen yıllara göre satışların düşük olduğunu söyleyen hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "Koronavirüs satışlarımızı kötü etkiledi. Eskisi kadar talep yok. Tane tane alıyor alanlar da. Eskisi gibi değil. Geçen sene ile bir değil. Ama fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Geçen sene ne ise bu sene de aynısı. 150 lira ile 200 lira arasında değişiyor" dedi. Hindilerle arasında duygusal bağ kurduğunu belirten Mehmet Yalçın, "Hindilerimle duygusal bağım var, isimlerini Michael ve Fatoş koydum. Satarken evlatlarımdan ayrılmış gibi zorlanıyorum. Ama ekmek parası, mecburum" dedi.

"BU HİNDİLERDE DAMAK LEZZETİ VAR"

Hindilerini Halkalı'da satışa sunan Yalçın, "Hindilerin kanatlarının altı sapsarı. Böyle olması lazım zaten. Böyle olduğu zaman damak lezzeti var demektir. Tüyleri duru olacak. Kafası düz olacak. Hindi canlı olacak canlı. Diğer türlü olduğu zaman olmaz. Hepsi aşılı, veteriner çıkışı var. Hasta hayvan satmam. Ama çok zahmetli iş. Gece gündüz yaylada bunlar. O yüzden hindilerimde damak lezzeti var" şeklinde konuştu. Yalçın, "Hindi pazarında satılan hindiler yaylım hayvanıdır, marketteki hindiler ise kümes hayvanıdır. Bizim sattığımız hindilerin eti siyah oluyor, markettekilerinse beyaz renkli oluyor. Biz yağlı hindiler yetiştiriyoruz, hindi eti kurudur, diyenler var tam aksine bizim hindilerimiz çok lezzetlidir" diye konuştu.

"YAĞ KULLANMANIZA GEREK YOK"Son dönemlerde Türkiye'de yılbaşı sofralarını daha fazla süsleyen hindi dolmasını pişirmenin püf noktalarını da anlatan Mehmet Yalçın, "İçerisine bulguru doldurduktan sonra üzerine dilediğinizce malzemelerinizi dizip süsleyiniz. Yağ kullanmanıza gerek yok çünkü hindilerimizin eti zaten yağlıdır. Hindinin yağı pişip kendini bırakmaya başlayınca inanılmaz bir tat oluyor. Çünkü her zaman derim, bizim hindilerimizde damak lezzeti var" dedi.

Görüntü dökümü: --------------------------------Hindi pazarından detaylar-Hindi üreticisi Mehmet Yalçın ile röp-Pazarda müşteri ile pazarlık diyalogları-Muhabir anonsu (Burçak BOZKUŞ)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı