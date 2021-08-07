Aşı olmamakta direten Sneijder'in yaptığı savunma akıllara durgunluk verdi
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Aşı olmamakta direten Sneijder'in yaptığı savunma akıllara durgunluk verdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, koronavirüs aşısı olmamakta diretiyor. 'Neden aşı olmadın' şeklinde soru yöneltilen Hollandalı efsane, "Aşılanmış olmasına rağmen korona olan insanlar var, aşı olmayacağım" diyerek tepki çekti. Sneijder, büyük eleştiri topladı.

Aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda'da yorumculuğa başlayan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, aşı olmuyor. Sneijder'e Hollanda ve Türkiye'de tepki gösterildi

Sneijder'in tuhaf cevapları Buzz Spor'da yer aldı. 'Neden aşı olmuyorsun' diye soru yöneltilen Sneijder'in verdiği cevap çok ilginçti.

Sneijder, "Aşı olmayacağım. Aşılanmış ve halen korona olan insanlar tanıyorum" diyerek kendisini savundu.

"KAFA GİTMİŞ"

Sneijder'e sosyal medyada bir hayli tepki gösterildi. Alkol düşkünlüğü olduğu bilenen Hollandalı hakkında yapılan, "Alkol içe içe adamın kafa gitmiş maalesef" yorumu büyük beğeni aldı.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Aşı olmamakta direten Sneijder'in yaptığı savunma akıllara durgunluk verdi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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