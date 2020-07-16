Koronavirüs: AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok

Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.

Koronavirüs: AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok
16.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:10

Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.

Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor.

Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor.

Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor.

AB tarafından 1 Temmuz'da açıklanan güvenli ülkeler listesinde, vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle Türkiye yer almamıştı. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, Türkiye'de bu rakamın 23,5 olduğunu bildirmişti.

Brüksel yönetimi, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz'da yapılacak güncellemede, Türkiye'nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı.

Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye gibi turuncu listede yer alan ülkelere seyahat edenler, dönüşlerinde 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak. Avrupa'daki sigorta şirketleri de, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkeleri, güvence kapsamından çıkardı.

Türkiye'den dönüşlerinde 2 hafta karantinaya tabi tutulanlar, bu süreyi yıllık izinlerinden düşemeyecek. Bunun da, çalıştıkları iş yerleri ile zorun yaşamalarına neden olacağı belirtiliyor.

AB, 1 Temmuz'da güvenli ülke ilan ettiği Sırbistan ve Karadağ'ı da, son dönemde koronavirüs vakası sayılarındaki artış nedeniyle yeniden turuncu listeye aldı.

AB üyesi Bulgaristan da, vaka sayılarının hızla arttığı gerekçesiyle Avusturya ve Hollanda tarafından turuncu listeye alındı. Turuncu listedeki ülkelerden dönenler, 14 gün karantinaya alınacak.

Kara yoluyla anavatanlarına giden Avrupa'daki Türkiye kökenli göçmenlerin yolu üzerinde bulunan Bulgaristan ve Sırbistan'ın karantina kapsamına alınmasının, dönüş yolunda sıkıntı yaratabileceği belirtiliyor.

Avusturya hükumeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya'dan gelenlere zorunlu karantina uygulayacak. Bu ülkelerden transit geçiş yapanlar ise, son 48 saat içinde yaptırdıkların testin sonuçlarının negatif olduğunu gösteren raporu Avusturya makamlarına iletmeleri durumunda karantinadan muaf tutulacaklar.

Ancak, Türkiye'de test yaptırıp yola çıkan kişilerin, gümrük kapılarındaki yığılma ve yol boyunca yaşanacak olası aksaklıklar nedeniyle 48 saatlik süreyi aşabilecekleri, bu durumda da, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacakları belirtiliyor.

'Fas'a da gitmeyin' uyarısı

Türkiye gibi Avrupa'ya çok sayıda göçmen gönderen ülkelerden biri olan Fas ise, AB'nin güvenli ülkeler listesinde yer aldı.

Ancak, Avrupa'daki hükümetler, Faslı göçmenlere, "bu yaz ülkenize gitmeyin" çağrısı yapıyor.

Avrupa - Akdeniz Göç ve Kalkınma Merkezi'ne (EMCEMO) göre, Fas'taki koronavirüs vakalarına ilişkin rakamlar yeterince şeffaf değil.

Zorunlu korona testinin neredeyse imkansız ve çok pahalı olduğunu belirten merkeze göre, Fas'ta hala birçok şehir salgın nedeniyle kilit altında.

EMCEMO, böyle bir ortamda Fas'a gitmenin büyük bir macera olduğunu ve zorunlu olmadıkça gidilmemesi gerektiğini bildirdi.

AB, güvenli ülkeler listesini 1 Ağustos'ta yeniden güncelleyecek.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı Dünya
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine ödeyeceği tazminat 359 bin liraya yükseldi Politika
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine ödeyeceği tazminat 359 bin liraya yükseldi
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Koronavirüs: AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 14:10:24. #1.15#
title