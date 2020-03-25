Korona yoğun ülkelerde sanal görüşmeler patladı Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi.

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. Sektör, dijitalin gücüyle etkinlikleri sanal hale getirmeye başladı.

Dünyada, özellikle de senenin ikinci yarısında milyonlarca fuar, kongre ve seminer gerçekleştirilecekti. Koronavirüsü salgını nedeniyle etkinlikler ya erteleniyor ya da online mecraya alınıyor. Her sektör için geçerli olduğu gibi etkinlik sektörü de bu ekonomik krizden ciddi yara alıyor. Virüsten etkilenen ülkelerde insanlar evlerinden çalışmaya ve toplantılarını online yapmaya başladılar. İşte bu kapsamda, etkinlik sektörünün de devam etmesi, şirketlerin kongre, fuar ve konferanslara katılma ihtiyacını karşılamak anlamında online etkinlikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı.

Finlandiya'da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan, fiziksel etkinliklere katılan ama birbirleri ile tanışamayan insanları eşleştiren ve tanışmalarını sağlayan Deal Room, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere online çözümler sunmaya başladı.

Deal Room Genel Müdürü Erdal Kılınç, "Biz, 20 ülkede 120 etkinlikte kullanıldık, ve binlerce toplantıda, onbinlerce insanı tanıştırdık. Korona virüsü nedeniyle birçok etkinlik iptal oldu ve etkinlik sektörü de bu salgından ciddi anlamda etkilendi. Bu anlamda, yetenekli yazılım ekibimizle aylardır süren bir çalışma sonunda platformumuzu tamamen sanal olacak etkinlikler için yeniden tasarladık. Şu anda iptal olan onlarca etkinliğe ilaç niteliğinde online çözümler sunuyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok müşterimizin etkinliğin online taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Amacımız, iş dünyasının bir araya gelme ihtiyacını online olarak çözebilmek ve bu işi en hızlı şekilde uygulamaya geçirmek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA