Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
08.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:48
Daha önce koronavirüs yasağını deldiği gerekçesiyle hapsi istenen Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Jovic, ayağını kırdı.
Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.
Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon euroroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.
Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.
YASAĞI DELDİĞİ İÇİN HAPSİ İSTENMİŞTİ
Luka Jovic, geçtiğimiz aylarda koronavirüs yasağına aldırış etmeden sevgilisinin doğum gününü kutlamak için ülkesi Sırbistan'a gitmişti. Yasağı delen Sırp yıldız için hapis cezası istenmişti.