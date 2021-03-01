Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi
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Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

01.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:39

Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği koronavirüsü 99,9 yok eden ortam dezenfekte cihazı 4 ülkeye ihraç edildi.

Van İş Geliştirme Merkezinde İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Koronavirüsün tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere ve ardından da Dubai gibi ülkelerdeki akredite olan laboratuvarda direkt koronavirüs üzerinden test edilmişti. Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvarlar; cihazın koronavirüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti.

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

İHRACATTA HEDEF AMERİKA

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda, İsveç ve İran'a ihraç etti. Fojlaley, cihazı Avrupa ülkelerin yanı sıra Amerika'ya da ihraç etmeyi hedefliyor.

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

"TALEPLERİN ÇOĞUNLUĞU AVRUPA'DAN"

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, cihazın plazma teknolojisiyle çalıştığını anımsattı. Cihazın hava ve yüzeydeki tüm bakteri yok ettiğini ifade eden Dr. Fojlaley, "İlk olarak Türkiye, daha sonra da İngiltere'deki akredite laboratuvarlarında direkt korona ve influenza virüsleri üzerinde denetim yapıldı. Cihaza onay geldikten sonra talepler de artmaya başladı. Taleplerin çoğunluğu ise Avrupa'dan geldi. Özellikle İngiltere, Hollanda, İsveç ülkelerinden talep oldu. Bu ülkelere ihracatını da yaptık. İran İslam Cumhuriyeti'ne çok sayıda ihracatımız oldu. İran'ın Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındı. Cihaza Dubai'deki akredite laboratuvarından da bakteri denetimi yapıldı ve oylandı" dedi.

Şu an hedeflerinin cihazı Amerika'ya da ihraç etmek olduğunu dile getiren Fojlaley, bunun için de özel bir tasarı yapacaklarını söyledi. Fojlaley, bu hedeflerini de yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

Haber Yorumları (2)
VAY BEEE: uzaya çıkanlar bulamadı çare. . . virüsü nasıl tespit ediyomuş sayın vanlılar açıklar mısınız?
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BUNAK: Ulkemde bazen gözel seyler de oluyor haaa
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
500
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