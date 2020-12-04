Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi

19'a ulaşan koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu.

FEDERASYON VE BALIKESİRSPOR DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada da, "Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DE VAKA VAR

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde de iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı