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Thomas Cook, Polonya, Ekonomi

Korona virüs salgını Alman havayolu markası Condor'u vurdu

Korona virüs salgını Alman tatil ve havayolu şirketi olan Condor'u da vurdu.

13.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:11
Korona virüs salgını Alman havayolu markası Condor'u vurdu

Korona virüs salgını Alman tatil ve havayolu şirketi olan Condor'u da vurdu. Polonya Havacılık Grubu (PGL) 630 milyon Euro teklif verdiği Alman havayolu şirketini almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ederken, salgın nedeni ile en çok etkilenen şirketlerin başında havayolu şirketleri geldi. Polonya Havacılık Grubu, (PGL) Alman tatil ve havayolu şirketi olan Condor'u satın almaktan vazgeçti. PGL, tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda iflas eden ünlü tatil şirketi Thomas Cook'un Alman tatil ve havayolu markası olan Condor'u satın almaktan vazgeçtiğini açıklarken, bunun nedeni olarak korona virüs salgınının Polonya, ekonomisine getireceği mali yükün yanı sıra milyonlarca tatilcinin korona virüs nedeni ile bu yıl ki tatil planlarını askıya almasının da etkili olduğu belirtildi. PGL Kurumsal İletişim Bürosu Direktörü Katarzyna Majchrzak, yaptığı açıklamada PGL'nin Condor, havayolu şirketini satın almaktan vazgeçtiğini bildirirken, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını ifade etti.

PGL, 630 milyon Euro teklif vermişti

PGL, dünyaca ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un geçtiğimiz sonbaharda iflasını açıklamasının ardından şirkete ait Alman markası Condor'u satın almak için teklif vermişti. Geçtiğimiz Şubat, ayında ise Almanya Federal Rekabet Kurumu Bundeskartellamt, söz konusu satın almaya onay vererek, satış işlemlerinin 2020 Nisan, ayında tamamlanması bekleniyordu. PGL'nin satın alma için Condor'a 630 milyon Euro ödeme yapması beklenirken, 630 milyon Euro'nun 250 milyon Euro'sunun nakit ödenmesi, geri kalan 380 milyon Euro'luk kısmın ise Condor'a ait kredi borcunun üstlenilerek ödenmesi planlanıyordu.

Condor'un filosunda 50 uçak bulunurken, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Condor, yılda 9,5 milyona yakın yolcuyu dünyanın 90 farklı noktasına taşıyordu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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