Korona virüs kestane balına talebi artırdı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arıcılık işi ile uğraşan Mustafa Arslan, korona virüs süreciyle birlikte kestane balı ve diğer bal çeşitlerine talebin arttığını söyledi.

Salıpazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda fındık üreticiliğiyle uğraşan emekli Mustafa Arslan, hobi olarak yaptığı arıcılık işinden önemli bir kazanç elde ettiğini anlattı. Korona virüsten dolayı kestane balına talebin arttığını aktaran Arslan, "Kestane ağacının çiçeklerinden arılar bal yapıyorlar. Yılda 1 defa yani haziranın 1'inde başlar, 15'ine kadar devam eder. Yani 15 gün sürer. Hava şartları iyi giderse, arı da müsaitse kestane balı yapmış olur. Hava şartlarına bağlı yıldan yıla değişiyor. Bu sene iyiydi. Geçen seneye oranla güzel oldu. Korona hastalığından dolayı bala talepte arttı. Kestane balının hastalığın önlenmesinde önemli bir yararının olduğu söyleniyor" dedi.

Talepler fiyatları etkiledi

Talebe göre fiyatın da arttığı belirten Mustafa Arslan, "Bu seneki üretim fazla. Petek başı 15-20 kg civarında bal aldık. Her arı 15 kg verecek diye bir durum yok. Bazısı 5 kg, bazısı 10 kg bal verir. Arının durumuna göre değişir. Salıpazarı, Çarşamba'ya 150 TL'den satıyoruz ama şu ara üreticilerde bittiği, talep de fazla olduğu için 180-200 TL'den alıcısını bulabiliyor" diye konuştu.

Arslan, hava şartlarından dolayı kestane balı için arılarının yetiştirilmesinin zor olduğunu, yaylalarda yapılan arıcılığın desteklediği gibi kestane balının da devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı