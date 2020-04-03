Korona virüs, hem 30 bin öğrenciyi hem de 214 apart işletmecisini mağdur etti
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Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Korona virüs, hem 30 bin öğrenciyi hem de 214 apart işletmecisini mağdur etti

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bahar dönemi tatil edilen ve memleketlerine dönen 30 bin üniversiteli öğrenci ev kirası ödemek istemeyince 214 apart işletmecisi de hukuki yollardan 3 aylık kirasını almak istedi.

03.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:21
Korona virüs, hem 30 bin öğrenciyi hem de 214 apart işletmecisini mağdur etti

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bahar dönemi tatil edilen ve memleketlerine dönen 30 bin üniversiteli öğrenci ev kirası ödemek istemeyince 214 apart işletmecisi de hukuki yollardan 3 aylık kirasını almak istedi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da öğrenci ve apart işletmeci temsilcileri ile bir araya gelerek alınan tavsiye kararı uzlaşma sağladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından binlerce üniversitelinin memleketlerine dönmesiyle birlikte Yahşihan ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı, apart sahipleri de kiracısız kaldı. İlçedeki apart evlerde kalan 30 bin öğrenci Mart, Nisan ve Mayıs aylarının kiralarını vermek istemeyince 214 apart işletmecisi de hukuki yollardan kiralarını almak istedi. Öğrenciler de mağdur olduklarını sosyal medyaya taşırken Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'dan destek istedi.

Sosyale mesafeye uyarak toplantı düzenlediler

Bu konuya kayıtsız kalmayan Türkyılmaz da uzlaşmanın sağlanması için apart evlerde kalan 30 bin öğrencinin belirlediği temsilcileri ile 214 apart işletmecisi temsilcilerini belediye bahçesinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen toplantıda bazı apart işletmecileri korona virüsünden etkilenen ailelerin çocuklarından kira almayacağını bazıları da hiçbir öğrenciden kira istemeyeceğini belirtti. Toplantı sonunda apart işletmecilerinden bir kısmı için 1.5 aylık kira almayacaklarını diğer 1.5 aylık kiranın da öğrencilerin ödeyeceği tutanak halinde tavsiye kararına bağlandı.

"Buradan sadece tavsiye kararı çıktı"

Dünyanın ve ülkenin başında olan salgının olumsuz sonuçlarının ilçede de etkisini göstermeye başladığını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesindeki apart evlerde 30 bin öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden destek istediklerini anlattı. Belediye binası önünde toplantı düzenlediklerini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemiz Kırıkkale Üniversitesinin içerisinde bulunduğu ilçe 214 apartımız yaklaşık 30 bin öğrencimiz var. Öğrenci arkadaşlardan Twitter üzerinden şöyle bir talep geldi. 'Biz kalmadığımız sürecin kiralarını neden ödüyoruz' diye. Bu lüzum üzerinde sosyal mesafe aralığına uyarak açık alanda bir toplandı düzenledik. Öğrenci arkadaşları ve apart sahiplerini bir araya getirdik. Çıkan sonuç 1.5 kirayı apart sahipleri arkadaşlar tavsiye kararıdır. Tabi bizim kimsenin malının ortakçısı değiliz. Bu bir kanun hükmünde kararname değildir. Biz kanun koyucu da değiliz. Sadece tavsiye kararı çıktı. Buradan 1.5 ayını işletmeci ve mal sahibi almayacak. 1.5 kirayı da öğrenci arkadaşların ödemesi hakkında ortak bir karar verildi. İnşallah bu beladan bu Korana virüsten kurtuluruz. Hayat normale döner."

"Öğrencileri çiçeklerle karşılayacağız"

Yahşihan'ın adeta hayalet şehre dönüştüğünü anlatan Türkyılmaz, "Üniversiteli öğrenci arkadaşlarımız gitti. Bir hayalet şehre döndük. Biz dört gözle öğrenci arkadaşlarımızı misafir etmek ağırlamak için buradayız. Kırıkkale üniversitesi öğrencilerini sevgi ile bekliyoruz burada inşallah seneye çiçekler ile karşılarız onları" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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